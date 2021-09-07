"Taliban 20 yıl öncesinden farklı"

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, Afganistan'ın başkenti Kabil'de Taliban ile görüşmesinin ardından video konferans yoluyla düzenlediği basın toplantısında, Taliban liderliğine, Afgan halkına acilen insani yardım ulaştırmak için birlikte çalışmaları gerektiği mesajını ilettiğini söyledi.

İnsani yardım erişimi konusunda Taliban liderliğinin BM'ye teminat verdiğini ifade eden Griffith, kadın ve kız çocuklarının hakları ve eğitiminin gerekliliği konusunu da Taliban ile görüştüğünü belirtti.

Şu an karşı karşıya oldukları Taliban'ın 20 yıl öncesinden farklı olduğuna dikkati çeken Griffiths, "Hareketin üst düzey liderlerinden biri, bize 'Yönlendirmeye ihtiyacımız var, idareye başlamadan önce bizim rehberliğe ihtiyacımız var' dedi." ifadesini kullandı.

Griffiths, Afganistan'da 18 milyon kişinin insani yardıma, 14 milyonun gıda, 9 milyon kişinin ise suya erişime ihtiyaç duyduğunu belirterek, ülke içinde 600 bin kişinin de yerinden olduğu bilgisini paylaştı.

BM, 13 Eylül'de İsviçre'nin Cenevre kentinde Afganistan için bakanlar düzeyinde insani yardım konferansı düzenleyecek.

Afganistan'da insani yardımlara devam edebilmesi için 1,3 milyar dolar fona ihtiyaç duyan BM, şimdiye kadar bu fonun sadece yüzde 39'unu tamamladı.

BM'nin insani felaket riski yaşanabileceği uyarısı yaptığı Afganistan'da yetkililer, her 3 Afganistan vatandaşından birinin bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmediğini belirtiyor.

5 yaş altı Afgan çocukların yaklaşık yarısının ise gelecek 12 ay içinde aşırı derece yetersiz beslenmeye maruz kalabileceği tahmin ediliyor.

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilmesiyle başlayan sürecin ardından başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos’ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesi sonrası kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı.

ABD, 31 Ağustos'ta Afganistan'dan çekilme sürecini tamamlamıştı.