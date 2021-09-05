Taliban'dan 'hukuk' vurgusu: Uygurlar diğer Çinlilerle eşit haklara sahip olmalı

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Japon TBS News kanalıyla bir röportaj gerçekleştirdi.

Röportajda Şahin'e Çin ile ilişkiler ve Uygur meselesi de soruldu.

Şahin, Çin'e Uygurlara baskı yapmaması, diğer vatandaşlarıyla eşit muamelede bulunması çağrısında bulundu.

Konuyla ilgili sorulardan birine Şahin, şu şekilde cevap verdi:

"Çin bizim büyük ekonomik imkanlara sahip bir komşumuz. Çin ile iyi ilişkilerimiz olsun istiyoruz, bu onların da bizim de yararımıza. Aynı şekilde Japonya ve diğer ülkelerle iyi ilişkilere sahip olmak istediğimiz gibi.

Bizim politikamız açık. Afganistan'dan hiç kimsenin diğer ülkelere yönelik saldırı faaliyetlerinde bulunmasını istemiyoruz.

Çin'de yaşayan Müslümanlar Çin'in vatandaşları, kendi insanları. Biz aynı zamanda diyoruz ki, tüm Çin vatandaşları eşit haklara sahip olmalı, eşit bir yaklaşım ve eşit bir davranış sergilenmeli. Bu başka bir şey.

(Uygurlar) da Çin devletinin vatandaşları. Tüm vatandaşların hukukun gözünde eşit olması gerekiyor. Bu (bahsettiğim) onların hukuku. İnsanlarının arasında ayrım yapmamaları gerekli, tüm insanların hukukun gözünde eşit olması gerekli.

Umuyoruz ki bizler Çin'i ziyaret ettiğimiz zaman bu meseleye de odaklanacaklardır, onların (Uygurların) güvenliğine, vatandaşlarının eşitliğine. Bunlara da odaklanılacaktır."