Taliban'dan önemli açıklamalar
Moskova'da bulunan Taliban heyetinden, "Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz" açıklaması geldi.
Dünya 09.07.2021, 11:44 09.07.2021, 12:03
Moskova’daki Taliban heyeti, “Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız. Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik" açıklamalarında bulundu.
AA
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