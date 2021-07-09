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Taliban'dan önemli açıklamalar

Moskova'da bulunan Taliban heyetinden, "Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz" açıklaması geldi.

Dünya 09.07.2021, 11:44 09.07.2021, 12:03
Taliban'dan önemli açıklamalar

Moskova’daki Taliban heyeti, “Kabil’deki hükümet ile ateşkesi görüşüyoruz, Doha’daki görüşmeler başarılı olursa saldırılarımızı durduracağız. Afganistan'daki iktidarı tümüyle gasp etmeyi hedeflemiyoruz. Washington'a, Afganistan'daki eyaletlerin başkentlerine saldırmayacağımıza dair söz vermedik" açıklamalarında bulundu.

AA

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#taliban
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