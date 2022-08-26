Taliban: Zevahiri'nin cesedi yok
Afganistan’da Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, geçen ay Kabil’deki evinde CIA’nin SİHA’lı saldırısıyla öldürüldüğü açıklanan Eymen el-Zevahiri’nin cesedini bulamadıklarını söyledi. Mücahid, el-Zevahiri'nin olay yerinde cesedini aramaya devam ettiklerini açıkladı. Zevahiri, Usame bin Ladin ile birlikte El-Kaide'nin iki kurucusundan biriydi.
Dünya 26.08.2022, 08:24 26.08.2022, 08:40
Temmuz ayında, Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından düzenlenen SİHA’lı saldırıyla Afganistan’ın başkenti Kabil’de öldürüldüğü belirtilen El-Kaide terör örgütünün lideri Eymen el-Zevahiri’yle ilgili Taliban’dan ilginç bir çıkış geldi. Taliban hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, tüm aramalarına rağmen Eymen el-Zevahiri’nin bedenini bulamadıklarını kaydetti. Sözcü Mücahid cesedi bulmak için araştırmaya devam edildiğini de kaydetti. Eymen el-Zevahiri, Usame bin Ladin ile birlikte El-Kaide’nin iki kurucusundan biriydi.
23
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü