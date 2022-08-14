Taraflar, Zaporijya nükleer santrali saldırılarında birbirini suçluyor

Ukrayna'nın güneyinde, Mart ayından bu yana Rusya'nın kontrolündeki Zaporijya nükleer enerji santralinde yeni bombardımanlar yaşanırken taraflar birbirini suçlamaya devam ediyor.

Kiev, Moskova'yı santrali yüzlerce asker için üs haline getirmek ve cephane depolamakla suçluyor. Cumartesi akşamı televizyondan halka seslenen Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy Rusya'nın nükleer santrale yönelik saldırılarla "şantaj" yaptığı iddialarını yineledi ve "alaycı bir şekilde" halkın gözünü korkuttuğunu söyledi.

Ukrayna'nın suçlamaları

Zelenskiy "Nükleer enerji santralinin arazisine yönelik top atışlarıyla sürekli kışkırtma yapıyorlar ve ek güçlerini bu yöne taşıyarak devletimize ve hatta bütün özgür dünyaya şantaj yapmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

"Tesise ateş açan ya da tesisi saklanmak için kullanan her bir Rus askeri anlasın ki, onlar bizim istihbarat birimlerimiz, özel servislerimiz ve ordumuzun özel birer hedefi olacaktır" sözleriyle uyarıda bulunan Ukrayna lideri, Rus güçlerinin "tesisin arkasına saklanarak Ukrayna'nın kontrolündeki Nikopol ve Marganets kentlerini bombalamaya hazırlandıklarını" da belirtti.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Mykhailo Podolyak da sosyal medyadan paylaştığı mesajda santralin Ukrayna'nın güneyi için elektrik üreten kısmının Rus güçleri tarafından vurulduğunu ileri sürerek "Amaçları bizim tesisle bağımızı kesmek ve bunun için Ukrayna ordusunu suçlamak" diye yazdı.

Ukrayna nükleer enerji ajansı, Zaporijya nükleer santralinin bulunduğu Energodar kenti sakinlerini uyararak yeni Rus bombardımanından korunmaları için sokaklardan olabildiğince uzak durmaları çağrısında bulundu.

Ajanstan yapılan açıklamada "Kent sakinlerine göre nükleer tesis yönünde yeni bir bombardıman var... top atışı ile varışı arasındaki süre 3-5 saniye" uyarısı yapıldı. Energodar kenti Rus güçlerinin kontrolünde olmasına karşın Kiev yönetimine bağllığını sürdürüyor.

Rusya'nın suçlamaları

Moskova yanlısı yetkililer ise Rus işgali altındaki Zaporijya'ya yönelik bombardımandan Ukrayna güçlerini sorumlu tuttu.

Rusya'nın göreve getirdiği bölge yetkilisi Vladimir Rogov "Energodar ve Zaporijya nükleer enerji santrali yeniden Zelenskiy militanları tarafından ateş altında" dedi. Füzelerin Dinyeper Nehri kıyısına ve tesise düştüğünü belirten Rogov bombardımanın ölüm ya da yaralanmaya yol açtığına dair bilgi paylaşmadı.

Zaporijya santrali, Rus işgalindeki bölgelerle Ukrayna'nın kontrolündeki topraklar arasında sınır oluşturan Dinyeper nehri'nin güney kıyılarında yer alıyor. Ukrayna güçlerinin kontrolü altındaki kent ve kasabalar nehrin karşı kıyısında işgal altındaki bölgelerden gelen yoğun top atışlarına hedef oluyor.

Kaynak: Euronews