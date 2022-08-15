Taraflar, Zaporijya nükleer santrali üzerinden birbirini suçlamaya devam ediyor

Ukrayna Ulusal Nükleer Enerji Üretim Kuruluşu Energoatom’dan yapılan açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali’nin Rus askeri birlikleri tarafından geçen haftadan bu yana çok namlulu roketatarlarla periyodik olarak bombalanmasının tesisin güvenli şekilde işletilmesi için ciddi risk oluşturduğu bildirildi.

Açıklamada, söz konusu saldırılar sonucunda santralin üç güç ünitesinden birinin devre dışı bırakıldığı belirtilerek, "İşgal güçleri, Zaporijya Nükleer Santrali’ndeki acil durumlar için kullanılan itfaiye istasyonuna ateş açtı. Hidrojen ve radyoaktif sızıntısı riskleri devam ediyor ve yangın tehlikesi de yüksek." ifadeleri kullanıldı

Öte yandan Ukrayna Parlamentosu, Rusya’nın, ülkenin Energodar kentindeki Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik eylemini kınamak için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Rus nükleer endüstrisine özellikle bu alandaki yetkili devlet kuruluşu Rosatom ve yöneticilerine yaptırım uygulanmasını isteyen Ukraynalı milletvekilleri, Birleşmiş Milletler ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansını (UAEA) Zaporijya Nükleer Santrali’ne ortak bir misyon göndermesini talep etti.

Rusya iddiaları reddediyor, Ukrayna’yı suçluyor

Energodar şehrindeki Rus yanlısı yönetim ise yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali yakınlarına Ukrayna ordusunun topçu ateşleri gerçekleştirdiğini duyurdu.

Açıklamada, Dinyeper nehrinin karşı tarafından yapılan saldırılar sonucunda santral civarında güçlü patlamalar meydana geldiği ve Ukrayna birliklerinin Amerikan yapımı M777 obüslerle iki saat boyunca santralin bulunduğu bölgeye 25 atış gerçekleştirdiği iddia edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da AB ve 42 ülkenin ortak açıklama yayımlayarak, Rus askerlerinin Zaporijya Nükleer Santrali ve Ukrayna genelinden çekilmesini talep etmesine tepki gösterdi.

Zaharova, Batılı ülkelerin Zaporijya Nükleer Santrali’ne yönelik tehditlerin Rusya tarafından yaratıldığı iddiasının "yalan" olduğunu savundu.

Kiev’den gelen emirle Ukraynalı silahlı grupların, santrale saldırılar yaptığını ileri süren Zaharova, "Başta Avrupalılar olmak üzere Washington, Brüksel ve diğer başkentleri, Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki sorumsuz oyunları ve entrikaları durdurmaya, derhal Kiev yetkililerini santrali ve sahasını bombalamayı durdurmaya zorlamaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın Batılı küratörlerinin buna daha fazla göz yumması, kendi vatandaşlarına karşı dahil suçtur." ifadelerini kullandı.

Zaharova, Ukrayna güçlerinin saldırılarının durdurulmaması halinde Rusya ve Ukrayna halkı gibi Avrupalıların da risk altında olacağına dikkat çekti.

UAEA'nın misyonunu engellemeye yönelik girişimleri de kınadıklarını vurgulayan Zaharova, ajans denetçilerinin Zaporijya Nükleer Santrali’ne gelmesini sağlamak için gereken her şeyi yapacaklarını kaydetti.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali

Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya Nükleer Santrali, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumunda bulunuyor.

Toplam 6 nükleer reaktör bulunan ve 5 bin 700 megavatsaat elektrik üretim kapasitesine sahip santral, Ukrayna'daki toplam elektriğin yüzde 20'sini sağlıyor.

Zaporijya Nükleer Santrali, 4 Mart'ta Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanıyor. Ukrayna ve Rusya bu saldırılar konusunda birbirini suçluyor.