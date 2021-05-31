Tarife dışı iniş yapan uçak incelemeye alındı

Almanya'da polis, Berlin'de havaalanına tarifesiz bir şekilde iniş yapan Ryan Air'e ait yolcu uçağıyla ilgili inceleme başlattı.

İrlanda'nın başkenti Dublin'den Polonya'daki Krakov şehrine gitmek üzere havalanan uçağın neden Berlin'e iniş yaptığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Polis sözcüsü operasyonel nedenlerle şu an için bir açıklama yapılmayacağını söyledi.

İnişin hemen ardından terminalden uzak bir noktaya götürülen uçaktaki 160 yolcu içeri alındı. Ardından çok sayıda polis aracının uçağın etrafını sardığı gözlendi.

Uçağın yanına çıkarılan kargo bölümündeki bavullar polis köpekleri tarafından incelendikten sonra terminal binasına alındı.

Olayı ilk rapor eden Berlin'in yerel gazeteri B.Z. ve Bild potansiyel bir bomba vakası olabileceğini yazdı.

Geçtiğimiz yaz da yine Ryanair'e ait bir uçak Dublin'den Krakov'a giderken bomba ihbarı nedeniyle Londra'ya acil iniş yapmış fakat isimsiz ihbarın asılsız olduğu anlaşılmıştı.

Geçen hafta da bir Ryanair uçağı Belarus savaş uçağı tarafından Minsk'e inmeye zorlanmış ve uçaktaki muhalif gazeteci tutuklanmıştı.

Kaynak: Euronews