TDT: Türk dünyasını birleştirmek için çok önemli bir adım

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki ilişkilerin genişletilmesinin TDT devletleri arasındaki mevcut güçlü dayanışmayı pekiştirmeye hizmet edeceğini ve Türk dünyasını birleştirme ve bütünleştirme sürecinde ileriye doğru atılan çok önemli bir adımı oluşturacağını belirtti.

Ömüraliyev, Türkmenistan’da yapılan Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Devlet Başkanları 1. Üçlü Zirvesi'nin sonuçlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Üçlü Zirvesi'nin sonuçlarından büyük memnuniyet duyduklarını anlatan Ömüraliyev, bu zirvenin üç kardeş milletin bir araya gelerek aralarındaki bağları güçlendirmek ve Türk Dünyasının daha parlak bir geleceğe sahip olması yönünde yapılan çalışmaları desteklemek için çok önemli bir fırsat yaratacağını vurguladı.

Ömüraliyev, Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan liderleri arasında varılan anlaşmalar ve ticaret, kültür, enerji ve ulaştırma gibi alanlarda imzalanan çeşitli belgelerin TDT çatısı altındaki kapsamlı işbirliğinin daha da güçlenmesine ve karşılıklı etkileşimin artmasına katkıda bulunacağına işaret etti.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev, "Azerbaycan, Türkiye ve Türkmenistan arasındaki münasebetlerin genişletilmesi, kardeş devletlerimiz arasında halihazırda mevcut güçlü dayanışmayı pekiştirmeye hizmet edecek ve şüphesiz ki tüm Türk Dünyasını birleştirme ve bütünleştirme sürecinde ileriye doğru atılmış çok önemli bir adım oluşturacaktır." ifadelerine yer verdi.