TDV'den Gürcistan Müslümanlarına yardım
Türkiye Diyanet Vakfı, dünyanın dört bir yanında yaptığı yardımlara Gürcistan'ı da ekledi.
Dünya 24.04.2021, 02:25
Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) iş birliğinde hazırlanan Ramazan yardımları, ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı.
Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV organizasyonuyla Gürcistan'ın başkenti Tiflis ile Batum'da hazırlanan yardım paketleri, Gürcistan Müslümanları İdaresince planlanan program dahilinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı.
Acara bölgesindeki yardımların dağıtımına Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşaviri Ahmet Erdem ve Batı Gürcistan Müftüsü Adam Şantadze katıldı.
Yardım paketlerinin ülke genelindeki dağıtım işlemi, Gürcistan Müslümanları İdaresi ve Tiflis Büyükelçiliği Din İşleri Müşavirliğince ortaklaşa yürütüldü.
Kaynak: Diyanet Haber
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