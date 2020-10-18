banner15

Tebriz'de Azerbaycan'a destek gösterisi

İran'ın kuzeybatısındaki Doğu Azerbaycan eyaletinin merkezi Tebriz kentinde Dağlık Karabağ'daki çatışmalar nedeniyle Azerbaycan'a destek gösterisi düzenlendi.

Tebriz'de Azerbaycan'a destek gösterisi

Tarihi Tebriz Çarşısı civarında bir araya gelen göstericiler, "Karabağ bizimdir bizim olacak" "Norduz kapatılmalıdır" ve "Ermenistan'a destek cinayettir" sloganları atarak İran ile Ermenistan arasındaki Norduz Sınır Kapısı'nın kapatılmasını istedi. 

Göstericiler, Ermenistan'ın sivil yerleşim bölgelerine yaptığı saldırıları da kınayarak, Azerbaycan'a destek sloganları attı. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İran güvenlik güçlerinin eyleme izin vermediği ve göstericileri dağıttığı görüldü. Türklerin yoğunlukta yaşadığı İran'ın diğer şehirlerinde de eylem çağrısı yapılmıştı ancak güvenlik güçleri gösterilere izin vermedi.

Kaynak: AA

Güncelleme Tarihi: 18 Ekim 2020, 21:36
YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Abbas Merzubanî
Abbas Merzubanî - 16 saat Önce

Münafıklık hangi günde belli olur.

banner39

banner50

banner47

banner48