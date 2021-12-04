Teleferik kazasında ailesini kaybeden çocuk İtalya'ya geri döndü

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin 29 Kasım'da, 6 yaşındaki Eitan'ı İtalya'dan gizlice İsrail'e getiren dede Shmuel Peleg'in velayet başvurusunu reddederek, çocuğun velayetinin halası Aya Biran'da olduğunu teyit eden kararı uyarınca, çocuk ve halası, bu gece İsrail'den İtalya'ya geldi.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Eitan Biran, Ryanair'in Tel Aviv-Bergamo Orio al Serio seferini gerçekleştiren uçakla yerel saatle 22.00 civarında, yaklaşık üç ay ayrı kaldığı ülkeye döndü.

Eitan'ın İtalya'ya dönmesini sağlayanlardan, hala Aya Biran'ın avukatları Cristina Pagni ve Grazia Cesaro, yaptıkları açıklamada, Eitan'ın İtalya'ya geri dönüşünün, uluslararası kaçırma hadiselerinde çocukları koruyan yasaların devletler tarafından iyi uygulanmasıyla elde edilebildiğini, bunun örnek teşkil ettiğini belirtti.

Avukatlar, bundan sonra Eitan'ın, 6 yaşındaki çocukların sürdüğü gibi bir hayat sürdürmesi gerektiğini ifade etti.

İtalya'nın kuzeyinde, Maggiore gölü kıyısındaki Stresa kasabası ile yaklaşık 1500 metre yükseklikteki Mottarone kasabasını bağlayan teleferik hattındaki kabinin, 23 Mayıs'ta seyir halindeyken düşmesi neticesinde, kabinde bulunan 15 kişiden 14'ü hayatını kaybetmişti.

Kazada annesi, babası, kardeşi, babaannesi ve dedesini kaybeden Eitan, olayın ardından İtalyan makamları tarafından İtalya'da yaşayan halası Aya Biran'a emanet edilmişti.

Çocuğun İsrail'de yaşayan anne tarafından dedesi Peleg, eylül ayında torununu İsviçre üzerinden özel uçakla İsrail'e getirmişti.

Bunun üzerine İtalya'da, dede Peleg hakkında "insan kaçırma" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı. İtalya'daki savcılık, Peleg ve ona yardım eden şoförü hakkında uluslararası yakalama emri çıkarmıştı.

İsrail'deki Aile Mahkemesi de hala Aya Biran'ın açtığı davada, 25 Ekim'de aldığı kararla, kazadan sonra dedesi Shmuel Peleg tarafından İsrail'e getirilen 6 yaşındaki çocuğun İtalya'ya gönderilmesine karar vermişti.

Peleg, alt mahkemenin kararına itiraz etmiş ancak başvurusu, İsrail Yüksek Mahkemesi tarafından 29 Kasım'da reddedilmiş, çocuğun velayetinin halasında olduğuna ve İtalya'ya dönmesine hükmedilmişti.