"Tevrat ümit vermiyor" diyen Papa'ya sözlerini açıkla baskısı

Katolik Dünyası'nın ruhani lideri Papa Franciscus, Tevrat üzerine yaptığı yorumlara aldığı eleştirileri yanıtladı.

Vatikan ve Yahudi kaynaklardan Reuters'ın aldığı açıklamalara göre İsrail'in üst düzey hahamlarının bu yorumlar hakkında açıklama talebinin ardından, Papa oluşan endişeleri gidermek için harekete geçti.

Geçen ay Reuters'ın özel haberinde İsrail Hahambaşılığı Vatikan ile Diyalog Komisyonu Başkanı Haham Rasson Arusi'nin Vatikan'a sert bir mektup yazdığını ve Francis'in Tevrat'ın veya Yahudi yasasının "modası geçmiş" olarak göründüğünü söylediği yorumlarına açıklık getirmesinin istendiğini bildirmişti.

Papa, 11 Ağustos'taki bir konferansta, "Tevrat ümit vermiyor" demiş, "Vaadini gerçekleştirmiyor, çünkü onu yerine getirebilecek durumda değil... Yaşamı arayanlar, vaade ve onun Mesih'te gerçekleşmesine bakmalı” açıklamalarında bulunmuştu.

Bu açıklamaların ardından Arusi tarafından kaleme alınan mektupta, bu konuşmadan çıkarılabilecek her türlü "aşağılayıcı" sonucun açıkça reddedildiğinden emin olunması için açıklama istendi.

Yahudilerle dini ilişkilerden sorumlu bir komisyonun da bulunduğu Vatikan departmanının başındaki Kardinal Kurt Koch, geçen hafta bu mektuba yanıt olarak 2015'te Papa Franciscus'un söylediği “Hristiyanlar dinin anlamını Mesih'te; Yahudiler ise Tevrat'ta bulur” cümlesini alıntılayarak gönderdi.

Yahudi tarafı bu mektubu bir barış işareti olarak kabul ettiklerini açıkladı. Papa Franciscus da Vatikan'ın bir "yanlış anlama" olarak gördüğü konu hakkında açıklamalarda bulundu. Son Pazar vaazlarından birinde yaklaşan Yahudi Yeni Yılı Roş Aşana ve müteakip Yom Kipur ile Sukot bayramları için Yahudilere en iyi dileklerini sundu.

Dini lider konuşmasında “Yeni yıl esenlik meyveleriyle zengin olsun ve Rabb'in yasasında sadakatle yürüyenler için iyi olsun” dedi.

Kaynak: Euronews