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THY 4 ülkeye seferlerini iptal etti

THY, Ukrayna, Moldova, Belarus ve Rusya'nın Rostov kentine düzenlenecek seferleri iptal etti.

Dünya 25.02.2022, 07:38
THY 4 ülkeye seferlerini iptal etti

Türk Hava Yolları'nın (THY) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "2 Mart (dahil) tarihine kadar Rostov-na-Donu çıkışlı/varışlı uçuşlar, 26 Şubat'a (dahil) kadar Belarus çıkışlı/varışlı seferler ile 4 Mart'a (dahil) kadar Moldova çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir" denildi.

Açıklamada, Ukrayna hava sahasının kapatılması nedeniyle 25-26 Şubat tarihli Ukrayna çıkışlı ve varışlı uçuşların da iptal edildiği duyuruldu.

#THY #Ukrayna #Moldova #Belarus
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