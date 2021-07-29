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Ticaret Bakanı Muş Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

12. Kazan Summit 2021 zirvesi için Tataristan'da bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov tarafından kabul edildi.

Dünya 29.07.2021, 19:45
Ticaret Bakanı Muş Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Tataristan'ın kadim başkenti Kazan'da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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#Ticaret Bakanı #Mehmet Muş #Cumhurbaşkanı Minnihanov #tataristan
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