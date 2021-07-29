Ticaret Bakanı Muş Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Tataristan'ın kadim başkenti Kazan'da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Kardeş ülke Tataristan’ın kadim başkenti Kazan’da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/MakRdYkavh — Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 29, 2021