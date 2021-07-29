Ticaret Bakanı Muş Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov ile görüştü
12. Kazan Summit 2021 zirvesi için Tataristan'da bulunan Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Tataristan Cumhurbaşkanı Minnihanov tarafından kabul edildi.
Dünya 29.07.2021, 19:45
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kardeş ülke Tataristan'ın kadim başkenti Kazan'da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Kardeş ülke Tataristan’ın kadim başkenti Kazan’da Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov ve beraberindeki heyet ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. pic.twitter.com/MakRdYkavh— Dr. Mehmet Muş (@mehmedmus) July 29, 2021
Kaynak: AA
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