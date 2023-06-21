Titanik denizaltı bulundu mu?

Titanik denizaltı seyahati yapmak isteyen dünyanın en zenginleri listesindeki birkaç ismin de yer aldığı yolcuları taşıyan geminin akıbeti merak ediliyor.

TİTANİK DENİZALTI BULUNDU MU?

Titanik gemisinin enkazını incelemek amacıyla dibe batan ve bir süre sonra kaybolan denizaltıyla ilgili umut verici bir haber birkaç gün sonra geldi.

Arama kurtarma çalışmalarına ABD Sahil Güvenlik ekipleri ve Kanada'dan özel bir ekip dahil oldu. Karadan ve havadan devam eden çalışmalarda Kanadalı ekip, belki de son 25 saat içerisinde, denizaltının kaybolduğu noktadan bir umut "sinyali" aldı.

Kaşifler Kulübü Başkanı Richard Garriot de Cayeux, sosyal medya üzerinden yaptığı bir paylaşımda "umut için neden olduğunu" doğrulayarak, "Bölgede olası yaşam belirtilerinin tespit edildiğini" ifade etti.

ABD yetkilileri ise söz konusu sinyalin düzenli olarak her 30 dakikada bir gönderildiğini ve kayıp "kaşiflerin" hayatta olabileceğini belirtti.

Arama çalışmalarını koordine eden Tuğamiral John Mauger, denizaltının enkaz veya balık ağlarına takılma olasılığının bulunduğunu ve "Dip araştırması yapabilecek ekipmanımızın envanterimizde olmadığını" ifade etti.

Kraliyet Donanması Tuğamiral Chris Parry ise Atlantik'in dibini "uzayda olmaya" benzeterek, "Orası tamamen karanlık ve ayrıca çok fazla çamur var. Işıklarımız sadece 15 metre ilerisini görebiliyor, okyanus akıntıları ise oldukça güçlü" şeklinde konuştu.

Diğer yandan denizaltının olası bir elektrik arızası yaşaması durumunda içindeki herkesin kısa sürede hipotermiden hayatını kaybetmesi bekleniyor. Yapılan tespitlere göre okyanusun 4 kilometre altında sıcaklık 5 derece olarak belirlendi.

Uzmanlar, kritik saatlere girildiğini vurgulayarak, ekip bulunup çıkarılması gerektiğini ve en geç Perşembe sabahına kadar çalışmaların tamamlanması gerektiğini çünkü kabin içindeki oksijenin giderek azaldığını ifade etti.