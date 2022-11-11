Tonga'da 7,1 büyüklüğünde deprem

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Kurumu, depremin merkez üssünü Neiafu şehrinin yaklaşık 207 kilometre doğusu olarak duyurdu.



7,1 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte meydana geldi.



Depremin merkez üssünün 300 kilometre yarıçapındaki alanda, tsunami uyarısı verildi.



İngiliz Milletler Topluluğu üyesi olan 100 bin nüfuslu ülke, küçük adacıklardan oluşuyor.