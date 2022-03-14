Top mermisi 9 katlı apartmana isabet etti, 2 sivil öldü

Acil Durumlar Servisinin Telegram hesabından yapılan açıklamaya göre, yerel saatle 05.09'da Rusların düzenlediği saldırıda, top mermisi başkent Kiev'in Obolonskiy semtinde yer alan apartmana isabet etti.

Saldırı sonucu 144 daireden oluşan 9 katlı apartmanda yangın çıktı, yandaki binaların camları da kırıldı.

Kurtarma ekipleri apartmandaki 63 kişiyi tahliye ederken, 2 kişinin cesedine ulaştı. Binadaki yangın da itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Evleri vurulan Ukraynalılardan bazıları gözyaşlarını tutamadı.

Ev sahipleri ise vurulan evlerine girerek kalan birkaç eşyasını aldı.

Vurulan binada yaşayan Natalia, saldırı sırasında evinde olmadığını, başka bir yerde sığınakta bulunduğunu belirtti.

Evinin halini görünce gözyaşlarına boğulan Natalia, "Bu binanın 9. katında yaşıyorum. Evimin halini bilmiyorum. Buradan gördüğüm kadarıyla her şey kırılmış gözüküyor. Belki geriye bir şey kalmıştır ama bilemiyorum." ifadelerini kullandı.

Saldırı bölgesinde AA muhabirine konuşan Ukrayna Milletvekili Oleksii Honcharenko, Rusya-Ukrayna savaşı başlamadan önce bu apartmanda yaklaşık 300 kişinin yaşadığını ifade etti.

Savaş nedeniyle apartman sakinlerinin birçoğunun Kiev’den ayrıldığını dile getiren Honcharenko, "Sadece iki kişi hayatını kaybetti ama bu sadece iki insan değil, iki kişi hayattan koparıldı." dedi.

Saldırıya uğrayan apartmanın bulunduğu bölgenin sivillere ait olduğuna ve askeri hedef olmadığına dikkati çeken Honcharenko, "Bu Putin’in Kiev’e, Ukrayna’ya, insanlarımıza karşı terörüdür. Harkiv, Mariupol'da yaptığı gibi şimdi de Kiev’de yapıyor. Bu Avrupa’nın ortasında 21. yüzyılda gerçek bir soykırımdır." diye konuştu.

Honcharenko, uluslararası toplumdan hava sahasının kapatılması için Ukrayna‘ya yardım etmeleri çağrısı yaptı.

Rus birlikleri, aynı zamanda Kiev'deki Antonov fabrikasına da saldırı düzenledi.

Öte yandan, Sumi eyaletine bağlı Ahtirka kentinin de gece yoğun hava saldırısı altında kaldığı bildirildi.

Ahtirka Valisi Pavel Kuzmenko, Facebook hesabından paylaştığı görüntüde, "Gece müstakil evlerin bulunduğu bölge havadan bombalandı. Şu an en az 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendik. Arkamda hala evler yanıyor." ifadesini kullandı.