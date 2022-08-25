Total, Rus jetlerine yakıt sağlamış

Fransız enerji ve petrol devi TotalEnergies'in Rusya'nın ikinci büyük doğal gaz şirketi Novatek ile olan girişimi dolayısıyla Ukrayna'yı bombalayan Rus jetlerine yakıt sağladığı iddia edildi.

Fransız Le Monde gazetesinin enerji piyasası verilerini temel alan ve Global Witness adlı sivil kuruluşun yardımlarıyla derlediği bilgilere dayandırdığı haberinde Rus jetlerinin kullandığı yakıtların TotalEnergies'in yüzde 49'una sahip olduğu Terneftegaz'ın sağladığı yoğunlaştırılmış gazdan elde edildiğini ileri sürdü.

Firma yaptığı açıklamada Terneftegaz'daki hissedarlığını kabul etti, ancak Rus ordusuna yakıt sağlayan bir altyapı işletmediğini belirtti. Açıklamada "TotalEnergies, Novatek'in Rus pazarına bağımsız satışlarıyla ilgili ne bilgi sahibidir, ne de bir kontrolü vardır" denildi.

Ne iddia ediliyor?

Le Monde "Sibirya'da her biri çok işlevli savaş uçaklarından oluşan hava filosuna ev sahipliği yapan Morozovskaya ve Malchevoiki adlı iki askeri hava üssünde Termokarstovoye doğal gaz alanından başlayan tedarik zincirini takip edebildiklerini" açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü ve diğer insan hakları grupları, aralarında bölgede aralarında Morozovskaya ve Malchevo'nun da bulunduğu hava üslerinde bulunan savaş uçaklarının Ukrayna'da sivillerin öldürülmesinde ve örneğin yerle bir edilen Mariupol kentinde insanlığa karşı suç işlenmesinde görev aldığını belirtiyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Global Witness ise, şubat ve temmuz ayları arasında Omsk kentinde yoğunlaştırılmış gaz üreten Novatek 'e ait rafineriden söz konusu hava üslerine binlerce kez Su-34 bombardıman uçağının depolarını dolduracak kadar jet yakıtı üretildiğine dikkat çekti.

Reuters haber ajansına konuşan Global Witness danışmanı Louis Wilson "TotalEnergies ortak girişiminde üretilen yoğunlaştırılmış gazın nihayetinde Rus Hava Kuvvetleri'nin jetlerine yakıt olduğunu inkar ediyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Euronews