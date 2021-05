Tüm yönleriyle olağanüstü bir hayat: Eric Hoffer

Genç bir adamken her iki ebeveynini de kaybetti. Parasızlıkla mücadele eden ve silahlı kuvvetlere başvurusu tıbbi gerekçelerle reddedilen Hoffer, bir dönem intihara bile kalkıştı. Hayata tekrar tutunan Hoffer işportada meyve satıcılığı, tarlalarda ırgatlık, maden işçiliği, dok işçiliği gibi çeşitli işlerde çalıştı. Bu süre zarfında okuduğu Montaigne'nin ünlü Denemeler kitabının etkisiyle yazmaya karar verdi.

1938 yılında Common Ground isimli dergiye gönderdiği mektup ilgi çekti. İş çevresinde karşılaştığı insanları gözlemledi ve hepsi de toplumsal hayatla ilgili kitaplarını yazmaya başladı. Kitle hareketlerinin psikolojik temelleri üzerine kaleme aldığı Kesin İnançlılar kitabı 1951 yılında yayımlandı ve kitap milyonlar sattı.

1945 yılında Amerika Başkanı Harry Truman tarafından başlatılan ve Amerika'nın en önemli ve de en yüksek sivil nişanı olarak bilinen Presidential Medal of Freedom ile 1983 yılında Ronald Reagan tarafından onurlandırıldı.

1964 yılında Kaliforniya'da bulunan Berkeley Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi'nde danışmanlık görevine başlamış olan Hoffer, danışmanlık görevinin yanı sıra iş arkadaşlarına hiçbir şey bahsetmeden rıhtımdaki hamallık görevine devam etmeyi tercih etti.

Eserleri

1951 The True Believer: Thoughts On The Nature Of Mass Movements

1955 The Passionate State Of Mind, and Other Aphorisms

1963 The Ordeal Of Change

1967 The Temper Of Our Time

1969 Working And Thinking on The Waterfront; a journal, June 1958-May 1959

1971 First Things, Last Things

1973 Reflections on the Human Condition

1976 In Our Time

1979 Before the Sabbath

1982 Between the devil and the dragon: the best essays and aphorisms of Eric Hoffer

1983 Truth Imagined

Türkçe kitapları

Kesin İnançlılar: Kitle Hareketlerinin Anatomisi

Aklın Muhteris Çağı

Değişim Sancısı

