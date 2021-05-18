Tunus açıklarında göçmen faciası: En az 57 ölü
Tunus Kızılayı, mültecileri taşıyan bir botun battığını ve gemide bulunan en az 57 mültecinin boğulduğunu duyurdu.
Dünya 18.05.2021, 16:23
Tunus Savunma Bakanlığı, Libya'dan Avrupa'ya giden bir göçmen teknesinin ülke açıklarında battığını açıkladı.
Olay sonucunda teknede bulunan 50'den fazla kişinin kayıp olduğu, 30'a yakın kişinin ise kurtarıldığı bildirildi.
Savunma Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Zikri de kurtulanların bölgede bulunan bir sondaj platformuna tırmanarak kurtulduğunu aktardı.
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