Tunus, Suudi Arabistan ve Ürdün'de salgının son durumu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte Tunus'ta 75, Suudi Arabistan'da 15, Ürdün'de 9 kişi daha yaşamını yitirdi.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 75 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 524 kişinin enfekte olduğu ve 1017 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 654'e, vakaların 407 bin 17'ye, iyileşenlerin 347 bin 307'ye çıktığı ifade edildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin yaşamını yitirdiği, 1218 kişide virüs tespit edildiği, 1252 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 7 bin 775'e, vaka sayısının 483 bin 221'e yükseldiği, 464 bin 256 kişinin iyileştiği ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 9 kişinin hayatını kaybettiği, 465 yeni vaka tespit edildiği, 546 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 9 bin 727'ye, vaka sayısının 749 bin 784'e, iyileşenlerin sayısının da 733 bin 604'e çıktığı aktarıldı.