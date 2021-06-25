Tunus ve Ürdün'de koronavirüs kaynaklı ölümlerde artış

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 88 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği, 3 bin 951 kişinin enfekte olduğu ve 1764 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 14 bin 406'ya, vakaların 395 bin 362'ye, iyileşenlerin 342 bin 598'e çıktığı ifade edildi.

Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 10 kişinin hayatını kaybettiği, 582 yeni vaka tespit edildiği, 343 kişinin de sağlığına kavuştuğu bildirildi.

Böylece toplam can kaybının 9 bin 703'e, vaka sayısının 748 bin 685'e, iyileşenlerin sayısının da 732 bin 475'e çıktığı aktarıldı.