Tunuslu sanatçıdan depremzedeler için şarkı

Tunuslu ses sanatçısı Lütfi Boşnak, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Türkiye'nin acısına ortak olmak için bir şarkı besteledi.

Tunus Kültür Bakanlığının Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere yardım kampanyaları kapsamında başlattığı konser dizisinde son olarak ses sanatçısı Lütfi Boşnak sahne aldı.

Başkent Tunus'taki Kültür Sarayı'nda gerçekleştirilen konser, Tunus Kültür Bakanı Hayat Kattat, Sosyal İşler Bakanı Malik ez-Zahi, Türkiye'nin Tunus Büyükelçisi Çağlar Fahri Çakıralp ve Türkiye Büyükelçiliği çalışanları ile yüzlerce Tunuslu tarafından ilgiyle takip edildi.

Konserinde Boşnak, Türkiye'deki depremzedeler için bestelediği "Tek beden: Enkaz Altındakilere Mektup" şarkısını da seslendirdi.

- "Türkiye ve Suriye için iki ayrı şarkı besteledim"

Konserin ardından Boşnak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşanan deprem felaketinin kendisini derinden etkilediğini ve iki yeni şarkı bestelediğini söyledi.

Boşnak, "Sanat insani bir mesaj, sanatçı da toplumun derinliklerine nüfuz eder. Bu yüzden bir nebze de olsa depremzede kardeşlerimizin acısını hafifletmek adına Türkiye ve Suriye için iki ayrı şarkı besteledim. Depremden sonra yalnız kaldıklarını düşünmelerini istemedim. Suriyeli kardeşlerimiz çok büyük zorluklar çekti, onları yalnız bırakamayız, her zaman onlarla dayanışma içerisinde olacağız." dedi.

- "Depremzedelerle dayanışma bizim kardeşlik borcumuz"

Depremzedelerin acılarına ortak olduğunu vurgulayan Boşnak, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler bizim kardeşlerimiz. Depremzedelerle dayanışma bizim kardeşlik borcumuz. Bu yüzden kimseden teşekkür veya takdir beklemeden vazifemiz olanı yapmaya çalışıyoruz. Sanatçı olarak bu benim insani görevim. Gönüllü olarak verdiğimiz konserler, Allah'ın bana bir lütfu olan sesimi insanlığa destek için kullanma fırsatı veriyor."

- "Depremzede kardeşlerimiz yararına sadece bir konserle yetinmeyeceğiz"

Tunus Kültür Bakanlığının depremzedeler yararına başlattığı yardım seferberliğine destek olacağını belirten Boşnak, şöyle konuştu:

"Depremzede kardeşlerimiz yararına sadece bir konserle yetinmeyeceğiz. Tunus genelinde birçok kentimizde konserler vereceğiz. Konserlerde orkestramda yer alan müzisyen arkadaşlarım da tek kuruş para almadan çalışıyor."

- Boşnak'ın bestelediği şarkı: "Tek Beden: Enkaz Altındakilere Mektup"

"Kurtuluşun şafağı bir ışıktır kötülükten iyiliğe hallice

İyimser olun, umutsuzluğa kapılmayın, ufuklara doğru bakın

Bedenlerimiz tek beden olsun, herkes bir olsun

Yaralarınız bizde kanasın, inlemeleriniz içimizde yankılansın

Tereddüt etmeden yürüyelim kararlılık yükselsin ve soyutlansın içimizde

Karanlıktan sonra şafak gelsin, doğma zamanı gelen

Bazıları diğerleri için öne atılsın, yardımcı olmak için ellerini uzatsın herkes

Suriye ve Türkiye için işte kendimizi onlara feda etmek için geliyoruz

Nasıl çıktığınızı ve kurtulduğunuzu görene kadar üzüntümüzü atamayız üzerimizden

Merhametlilerin kapısı umudumuzdur, haşa O engellemelerden çok uzaktır

Allah'ım içimizdeki volkan gibi patlayan memnuniyet sarsın her tarafımızı

Enkaz altından çıktınız ya, hayatın zorlukları da aşılır bir şekilde

Gözler bir ayrılığa ağlar ya, yer ve toprak yastık olsun

Ey toprak, dinleme yeri olana iyilik davran

Acılarımızdan yarınlarımızı aydınlatan bir köz eyle içimizi

Dik duruştan ilham al ve bize azim olarak bahşet

Allah'ım ölenlere merhamet et ve ebedi şafağını bize ihsan eyle"

- Tunus Kültür Bakanlığının "depremzedeler yararına konser" organizasyonu sürecek

Öte yandan Tunus Kültür Bakanı Kattat da depremzedeler yararına konserlerin devam edeceğini belirtti. Kattat, Boşnak konserinin bu organizasyonun ikinci halkası olduğunu aktardı.

Tunus'ta Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler yararına 13 Şubat’ta düzenlenen konserde, Şef Fadi bin Osman yönetimindeki Tunus Senfoni Orkestrası Akademisi sanatçıları sahne almıştı. Konserden elde edilen gelir, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere bağışlanmıştı.

- Tunus'tan deprem bölgesine yardımlar

Tunus, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Cumhurbaşkanı Kays Said’in talimatıyla hazırlanan iki askeri uçakla Türkiye ile Suriye'ye arama kurtarma ekibi ve acil insani yardım malzemesi göndermişti.

Gıda, ilaç, bebek maması, battaniye ve hijyen paketinin yer aldığı 14 tonluk acil yardım malzemesiyle yola çıkan uçaklarda, 41 kişiden oluşan arama kurtarma ekibi de Türkiye'ye gitmişti.

Tunus, son olarak Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere destek için 20 ton tıbbi malzeme, gıda ve battaniye göndermişti.

Ayrıca depremin ilk gününden bu yana Tunus'ta yardım kampanyaları düzenleniyor. Tunuslular bu kampanyalarla Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere desteklerini sürdürüyor.