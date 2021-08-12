Turistleri taşıyan helikopter göle düştü
Rusya'da içinde 16 kişinin bulunduğu helikopterin göle düştüğü, 8 kişinin kurtarıldığı aktarıldı.
Dünya 12.08.2021, 12:33
Rusya'nın doğusundaki Kamçatka bölgesinde düşen "Mi-8" tipi helikopterde 16 kişiden 8'i kurtarıldı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turistleri taşıyan "Mi-8" tipi helikopter, Kamçatka'daki Kuril Gölü'ne düştü.
Olay yerine arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, helikopterde bulunan 3'ü mürettebattan olmak üzere 16 kişiden 8'i kurtarıldı. Kayıp olan 8 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
AA
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