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Türk F-16'ları Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun yıl dönümünde Gence'de uçuş gerçekleştirdi

Türk F-16 uçakları, Bakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence kentinde uçuş yaptı.

Türk F-16'ları Bakü'nün Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun yıl dönümünde Gence'de uçuş gerçekleştirdi

Türk F-16 uçaklarıBakü'nün Kafkas İslam Ordusu tarafından Ermeni ve Bolşevik çetelerinden kurtuluşunun 102. yıl dönümü dolayısıyla Gence kentinde uçuş yaptı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasına göre Bakü'nün kurtuluş günü kapsamında düzenlenen etkinlikte uçuşlar Genceliler tarafından büyük ilgiyle karşıladı.

Genceliler, ellerinde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla uçakları selamladı.

Gence semalarında Türk F-16'ları ile Azerbaycan savaş uçakları ve her iki ülkenin askeri helikopterleri de uçuş gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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