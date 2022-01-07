Türk Hava Yolları Kazakistan'a tahliye seferi yapacak

Alınan bilgiye göre, uçuş kodu "TK 6902" olan THY uçağının gerekli izinlerin alınmasının ardından bu gece İstanbul'dan Almatı'ya gitmesi, "TK 6903" sefer sayılı uçuşu ile yarın yaklaşık 75 kişinin Türkiye'ye getirilmesi planlanıyor. Uçağın yarın saat 13.40 civarında İstanbul'da olması bekleniyor.

Görevleri nedeniyle Nur Sultan şehrinde bulunan 4'ü kabin, 2'si kokpit çalışanı 6 THY uçuş görevlisi için ise THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın özel talimatı ile gerekli tüm tahliye imkanlarının değerlendirildiği öğrenildi.

THY, yaşanan olaylar nedeniyle Kazakistan'a yapacağı seferleri 9 Ocak'a kadar durdurma kararı almıştı.