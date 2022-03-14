Türk iş insanı her gün yaklaşık bin Ukraynalıya ücretsiz yemek veriyor

Hekim, 20 yıl önce geldiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 1000 kadar Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Kiev'de dükkanların büyük bir bölümü kapalı, açık olanlarda ise birçok ürüne ulaşılamıyor.

Dükkanların kapalı olması nedeniyle Kievlilerin bir kısmı gıdaya ulaşmakta zorluk çekiyor.

İzmir'den 20 yıl önce Kiev'e gelen ve kentte yemek sektöründe hizmet veren Hekim, savaş nedeniyle evlerinden olan Ukraynalılara yardım etmek için kolları sıvadı.

Hekim, önce sosyal medya üzerinden yaptığı duyuruyla sahip olduğu restoranda evlerinden olan Kievlilere yemek hazırlanması için gönüllülere çağrıda bulundu.

Bu çağrı üzerine çok sayıda gönüllü yemeklerin hazırlanmasında görev almak için Hekim'e başvuruda bulundu.

Bunun ardından Hekim, gönüllülerin yardımıyla savaşın başlamasından birkaç gün sonra 500 kişiye yemek dağıtımına başladı.

Hekim'in finanse ettiği yardım kampanyasında bugün yaklaşık 1000 Ukraynalıya ücretsiz yemek dağıtılıyor.

AA muhabirine konuşan Hekim, savaş başladıktan sonra Ukrayna'yı terk etmeyi hiç düşünmediğini belirterek "20 senedir Kiev'de yaşıyorum, 20 senedir Ukrayna'nın toprağına bastım, buranın havasını soludum, bu insanlarla büyüdüm. O yüzden savaş çıktıktan sonra birçok kişi gibi aklımdan 'ya ben çıkıp gitmeliyim' fikri geçmedi. Hatta burada kalma fikrim de sadece evde ya da sığınakta kalmak değil... Buranın insanına yardım etmek istedim." dedi.

Sığınaklarda, hastanelerde, metrolarda kalan sivillere bu yemekleri hem kendi imkanlarıyla hem de gönüllüler aracılığıyla ulaştırmaya çalıştıklarını ifade eden Hekim, "Burada kalmanın sebebi de esasında kişisel bir tercihti. Kesinlikle bana maddi bir getirisi yok, tam tersine bugün (yemek dağıtımında) 14. günümüz. Yapılan tüm masrafları kendim karşılamaktayım. Bunu da seve seve yapıyorum. Çünkü ben ekmeğimi 20 senedir bu topraklarda kazanıyorum." diye konuştu.

Hekim, ücretsiz yemek dağıtımında bulunduğu için Ukraynalılardan olumlu tepkiler aldığını dile getirerek "İlk dağıtıma başladığımızda, riskin yoğun olduğu noktalarda yemekleri dağıtırken gelip sarılanlar, ağlayanlar...İnanılmaz bir tepki. Bu duyguları anlatmam çok zor." şeklinde konuştu.

Savaş nedeniyle tedarik ve lojistikte problemler yaşadıklarını belirten Hekim, "Gönüllü ekibimizle bulabildiğimizi alıp getiriyor ve bunları dağıtıyoruz. İlk günden bu yana risk söz konusu ve bu riskin artacağına dair söylemler var. Benim için riskin olup olmadığının çok önemi yok, son ana kadar burada olacağım, tedarik zinciri imkanı olduğu sürece bunu devam ettireceğim." ifadelerini kullandı.