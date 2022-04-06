"Türkiye 68 bine yakın Ukraynalıya sahip çıktı"

Leclerc, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen programları yerinde incelemek üzere geldiği Konya'da AA muhabirine, mültecilerin korunması ve mülteci sorunlarına çözüm bulmak için gayretle çalıştıklarını söyledi.

Bu konuda hem Türkiye'de hem de dünya genelinde devletlerle işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Leclerc, "Mülteci sayısı maalesef artıyor. Dünyadaki durumu biliyoruz. Savaşlardan ve çatışmalardan kaçan, tüm dünyaya baktığımızda 30 milyon mülteci var. 90 milyon da ülkesi içinde yerlerinden edilmiş, bu çatışmalardan kaçmak zorunda kalmış ama başka bir ülkenin topraklarından henüz koruma almamış insanlar var." ifadelerini kullandı.

Çalışmaları kapsamına tüm dünyadaki 30 milyon mültecinin girdiğini belirten Leclerc, şöyle konuştu:

"Bu 30 milyon insan için bizler sığındıkları ülkelerde izin almak, korumaya erişmeleri, çocuklarının okula devam etmesi, sağlık ihtiyaçlarının giderilmesi ve iş imkanlarına ulaşarak kendi kendilerine yetebilmeleri için çalışıyor, devletlerle iş birliği yapıyoruz. Türkiye ile uzun süredir güzel bir iş birliği sağladık. İş birliği alanlarımız genişledi. Çok daha iyi bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hızlı ve etkin çalışma koşullarına ulaşmak için Türkiye devletini hep destekledik ve buna ulaşıldı. Yakın iş birliğimizi de yıllar içinde ilerlettik. Sadece İçişleri Bakanlığı Göç İdaresiyle değil, diğer bakanlıklarla da çalışmalarımızı geliştirerek ilerliyoruz."

"Hızlı gelişen, çok trajik bir durum"

Leclerc, Türkiye'nin başarılı bir politika yürüterek geçmişten bugüne, korunma ihtiyacı duyan insanlara destek olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin mültecilere ilişkin politikasını desteklediklerini vurgulayan Leclerc, "Süreç boyunca Türk devleti ve Türk halkına desteğimiz olabilsin istiyoruz. Türkiye'de sadece Suriyeliler değil, başka milletlerden insanlar da var. Ukrayna'daki durumdan sonra 68 bin civarında Ukraynalının Türkiye'de korunmaya eriştiğini biliyoruz. Diğer ülkelerden koruma isteyen Ukraynalı sayısı ise 4 milyon kişiyi aştı." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki mülteci krizine ilişkin Birleşmiş Milletler verilerini paylaşan Leclerc, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Ukrayna'dan, özellikle komşu ülkelere 4 milyonu aşkın kişi gitti. Bunlardan en fazlası da Polonya'ya gitti. 2,4 milyon civarında Ukraynalı bugün Polonya'ya sığındı. Bahsettiğimiz gibi sadece yakın komşu ülkelere değil, Türkiye'ye de gelen Ukraynalı mülteciler var. Bütün bunlar çok kısa bir zaman içerisinde, bir ay gibi kısa bir zaman içerisinde gelişti."

Çok hızlı gelişen, çok trajik bir durum yaşandığını vurgulayan Leclerc, "Biz barış çabalarının en kısa zamanda sonuç vermesini umuyoruz ki insanlar daha fazla yerlerinden edilmesin ve barış sağlandığı takdirde de insanlar en kısa zamanda ülkelerine dönüp orayı yeniden inşa edebilsin." değerlendirmesinde bulundu.