Türkiye'den Gambiya'daki ihtiyaç sahibi ailelere yardım eli
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) "Erenler Sofrası" ramazan programı kapsamında Gambiya'nın 8 bölgesinde ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi ulaştırıldı.
Dünya 07.05.2021, 18:12
TİKA, bu program kapsamında ülkenin başkenti Banjul'un yanı sıra Kanifing, Brikama, Kerewan, MansaKonko, Basse, Kuntuar ve Janjanbureh bölgelerinde 1500 aileye gıda paketi yardımında bulundu.
TİKA Banjul Program Koordinatörü Mehmet Akif Eyigün, yaptığı açıklamada, "Bugün yapılan gıda yardımının bölgelerdeki en savunmasız insanlara ulaşacağını umuyoruz." dedi.
Gambiya Hükümet Yetkilisi Landing Sanneh de TİKA'nın Gambiya'ya verdiği desteklerin geleneksel hale geldiğini belirterek, TİKA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde de yardımlarda bulunduğunu anımsattı.
Sanneh, yardımlardan dolayı Türkiye'ye ve Türk halkına teşekkürlerini iletti.
AA
26
açık
Günün Anketi Tümü