Türkiye'den Haiti'ye yardım eli

İHH'den yapılan açıklamaya göre, Orta Amerika ülkesi Haiti'de 14 Ağustos'ta yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen 7,2 büyüklüğünde bir depremde, 2 bini aşkın kişi hayatını kaybetti ve 30 bin kişi de evsiz kaldı. Kayıpları arama kurtarma çalışması ise sürüyor.

Deprem sonrasında tropikal fırtına etkisine giren ülke şimdi de sellerle mücadele ediyor. Evleri yıkılan ve çadır bile bulmakta güçlük çeken afetzedeler, derme çatma barınaklarda yaşam mücadelesi veriyor. Üst üste gelen felaketlerin ardından Haiti, uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Yardım çağrısının ardından harekete geçen İHH İnsani Yardım Vakfı Afet Yönetim Birimleri, deprem bölgesine ulaşarak çalışmalara başladı.

İlk etapta depremden en çok etkilenen Les Cayes şehrindeki depremzede ailelere 550 kumanya ve hijyen paketi yardımında bulundu. Ekipler, depremzedelere içme suyu da dağıtıyor.

AA