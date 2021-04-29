Türkiye'den Kuzey Makedonya'ya tıbbi yardım

TİKA, "Mobil Klinik Sağlık Taraması Projesi" kapsamında Kuzey Makedonya Sağlık Bakanlığına bağlı Üsküp Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsüne, tıbbi malzeme ve mobil kliniğin faaliyet gösterebilmesi için ihtiyaç duyulan teknik donanım bağışında bulundu.

Bağışların teslim törenine Kuzey Makedonya Sağlık Bakanı Venko Filipçe, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve Üsküp Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsü Müdürü Seat Zeynel katıldı.

Bakan Filipçe, yaptığı konuşmada, TİKA ile yıllar boyunca yapılan birçok ortak proje sayesinde sağlık sisteminin ciddi şekilde güçlendirildiğini söyledi.

Bugünkü projenin, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz Enstitüsüne yönelik olduğunu anımsatan Filipçe, söz konusu proje sayesinde sağlık hizmetlerini, ücra bölgelerdeki hastalara da ulaştıracaklarını belirtti.

Söğüt ise TİKA'nın Kuzey Makedonya'da şu ana kadar binden fazla projeyi hayata geçirdiğini hatırlatarak, sağlık sektöründeki projelere ayrı önem verdiklerini kaydetti.

TİKA'nın, Üniversite Diş Hekimliği Fakültesi Aziz Panteleymon Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar, Pediyatri ve Önleyici Diş Hekimliği Bölümünün kapsamlı onarımı tadilatı projesini de bu yıl itibarıyla hayata geçirdikleri bilgisini paylaşan Söğüt, bu projenin en kısa zamanda başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu.

Zeynel de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele edildiği dönemde dost ülke Türkiye'nin doğru zamanda hastalar için hayati öneme sahip bağış yaptığının altını çizdi.

Donanımı sağlanan mobil klinik aracı EKG, hematolojik sayaç, infuzomat, defibrilatör ve diğer ekipmanlar sayesinde genel sağlık taramasının yanı sıra röntgen, kan tahlilleri yapabilecek.

AA