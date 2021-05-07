Türkiye'den Sierra Leone'ye yardım eli

Dernekten yapılan açıklamaya göre, "Kazancımız Allah için verdiğimizdir" sloganı ile her yıl ramazan ayında Türkiye'de ve dünyanın dört bir köşesinde hayırsever vatandaşların emanetlerini sahiplerine ulaştıran Cansuyu, kumanya dağıtımlarından iftar sofraları kurulmasına, yetim aylıklarının dağıtımlarından zekat, fitre ve bağışların sahiplerine ulaştırılmasına kadar birçok alanda çalışmalarını sürdürüyor.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yardım organizasyonu düzenleyen dernek, hayırseverlerin yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı. Başkent Freetown, Kono ve Kambia bölgelerinde zor şartlar altında yaşayan 4 bin 500 muhtaca, içerisinde temel yiyecek malzemeleri ile bir ailenin ramazan boyu gıda ihtiyacını karşılayacak olan kumanyalar, 1000 kişiye de iftarlık yiyecekler dağıtıldı.

Ayrıca dernek, hayırseverler tarafından vekaletle bağışlanan adak, akika ve şükür kurbanlarını da keserek, bölgedeki 7 binden fazla muhtaca ulaştırdı.

Öte yandan, Sierra Leone'nin Kambia bölgesinde Selman Esmerer Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi. 260 metrekare alana inşa edilen cami, bölgedeki büyük bir ihtiyacı karşılayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cansuyu Derneği Dış İlişkiler Koordinatörü Mesut Ceylan, ramazanın bereketi ve coşkusunu Sierra Leoneliler ile paylaştıklarını, Türkiye'den hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdıklarını belirtti.

AA