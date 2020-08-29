Türkiye'den son uyarı: Savaş nedenidir

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu canlı yayında gündemle ilgili meseleler hakkında önemli açıklamalar yaptı.

"EGE'DE SINIRLARINI 12 MiL'E ÇIKARTAMAZLAR"

Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz ve Ege'de AB'yi arkasına alan Yunanistan'ın şımarıklığı ve Ege sınırı provokasyonu ile ilgili "Yunanistan kendi hakları olan yerde istediği gibi çalışır. Bizim bir alakamız yok. Ancak Ege'de sınırlarını 12 Mil'e çıkartamazlar. Bu bir savaş nedenidir. Yunanistan'ın karasuları sınırını 6 Mil'den 12 Mil'e çıkartmasına müsade etmeyiz. Bunu da çok açık bir şekilde söylüyorum." ifadelerini kullandı.

ADALARIN SİLAHLANDIRILMASI!

Yunanistan geçmişten günümüze anlaşmaları ihlal etmiştir. Şartlar değişti diye bir bahane olamaz. O zaman şartlar değişti diye bir adım atarsam AB'ye gidip Türkiye bize güç gösterisi yaptı diyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizim Kıbrıs'taki garantörlüğümüzü değiştirmez. Bunların yaptıkları bizi rahatsız etmeye yönelik adımlardır. Biz de böyle eylemlere taviz vermedik, vermeyiz. Doğu Akdeniz'de nasıl gereken adımları attıysak, bize karşı hamleler olduğu sürece gereken adımları tekrardan atmaya hazır olduğumuz bilinmeli. Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları bu yöndedir.

BATI TRAKYA'DA NELER OLUYOR?

Biz ne zaman bir adım atsak Yunanistan aksine bir hamle yapıyor. Biz yeni okullar açmaya devam ettikçe, örneğin Bozcaada'daki, Yunanistan Türk okullarını kapatıyor. Yunanistan insanlıktan ve insanların faydalarından söz ediyor ancak kendisinden olmayanlara neler yaptıkları ortada. Bu da Yunanistan'ın ikiyüzlü olduğunu gözler önüne seriyor. Ancak bilinmelidir ki soydaşlarımızı yalnız bırakmamız söz konusu değildir.

ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız Trump ile yaptığı görüşmede attığımız tüm adımları anlattı. Trump ile olumlu atmosferde bir görüşme oldu. Sorunların çözülmesi için bir görüşme yapıldı.

Kaynak: HABER 7

Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2020, 22:08