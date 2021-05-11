Türkiye'den Tataristan'a taziye

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da bir okula yönelik düzenlenen silahlı saldırıda çok sayıda öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiği ve yaralananlar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifa dilenen açıklamada, "Dost Rusya Federasyonu Tataristan Cumhuriyeti halkına içten taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Okul saldırısında 1'i öğretmen, 7'si öğrenci olmak üzere 8 kişinin hayatını kaybetmişti.

AA