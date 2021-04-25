Türkiye Diyanet Vakfı emanetleri en uzaklara teslim ediyor

Her yıl yüzlerce gönüllünün desteğiyle Türk milletinin emanetini mazlum ve mağdurlara ulaştıran Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu ramazanda gönüllülerin desteğini alamadı.

Yardımlarını yurt içinin yanı sıra 75 ülkede sürdüren TDV, organizasyonlarını sadece kendi personeliyle gerçekleştiriyor.

TDV görevlileri, patika ve yamaçlardan geçerek kırsal alanlarda yaşayanlara temel gıdaların yer aldığı ramazan paketlerini ulaştırmaya gayret gösteriyor.

Afrika'da sıcak havaya, Pakistan'da ise zorlu arazi şartlarına aldırış etmeden yardım ulaştıran ekipler, görevini başarıyla sürdürüyor.

TDV bu yıl ramazan ayında dünya genelinde 61 milyon lira bütçeyle 105 bin gıda paketi dağıtarak 600 bin aileye ulaşacak. Ayrıca 12 bin çocuğa da bayramlık kıyafet dağıtılacak.

TDV Pakistan yardım ekibi sorumlusu Fuat Büyükkaymaz, AA muhabirine, bu yıl ramazan programı kapsamında özellikle kırsal bölgelerde dağıtım yaptıklarını söyledi.

Pakistan'da Talagang, Ketta ve Karaçi'de yardım faaliyetlerinde bulunduğunu dile getiren Büyükkaymaz, 2 bin 500 aileye bağışçıların emanetlerini ulaştırırken 300 kişilik Kur'an kursuna Kur'an-ı Kerim bağışladıklarını aktardı.

Yardım faaliyetlerine devam ettiklerini belirten Büyükkaymaz, "Dağların kenarında, yamaçlarda dağ köylerine ulaştık ve bu da bizim için heyecan verici. Gerçekten insanlara burada ulaşmak bizlerde güzel bir his oluşturdu. Zor şartlarda yaşayan insanlara ulaşmak bizi gerçekten ayrı bir tatmin etti." ifadesini kullandı.

Pakistan'da yardım faaliyetleri sırasında Belucistan eyaletindeki Ketta kentinde kaldıkları otelin otoparkında intihar saldırısının yaşandığını anlatan Büyükkaymaz, olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirdi.