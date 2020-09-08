Türkiye-İran işbirliği toplantısına Erdoğan ve Ruhani başkanlık edecek

Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi 6'ncı toplantısı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin başkanlıklarında videokonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın yapılacak toplantıda, Türkiye ve İran arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Koronavirüs salgını çerçevesinde gelişen yeni koşullarda iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacıyla atılabilecek adımların ele alınacağı toplantıda, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

Kaynajk: HABERTÜRK