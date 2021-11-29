TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile birlikte dünyada artan adaletsizliklerin, ayrımcılıkların ve değişen dengelerin aşılması için parlamenter diplomasinin ve iş birliğinin daha fazla önem kazandığını söyledi.

Şentop, İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 143. Genel Kurulu kapsamında 120 üyesi bulunan Bağlantısızlar Hareketi Parlamenter Ağı toplantısında konuşma yaptı.

Bağlantısızlar Hareketi'nin uluslararası dengeleri adalete yönlendirme, barış, eşitlik, iş birliği ve esenlik dolu bir dünya inşasına katkı verme noktasında önemli bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Şentop, bu kurumun Azerbaycan'ın dönem başkanlığında işlevini ve tanınırlığını artıracağını kaydetti.

"Uluslararası arenada çok sesliliğe her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulan bir dönemden geçiyoruz." diyen TBMM Başkanı, "Açlık, yoksulluk, insanlığa karşı işlenen suçlar ve Kudüs’ün statüsü gibi küresel ölçekte önem arz eden konularda kalıcı çözümler üretilebilmesi ancak açık bir tartışma ve uzlaşı ile mümkün olacaktır." dedi.

Küresel salgın sürecinin, dünyadaki adaletsizleri bir kez daha öne çıkardığını ifade eden Şentop, şöyle devam etti

"Aşı ve tıbbi malzeme tedariki bakımından kayırmacı ve ayrımcı tutumlar nedeniyle pek çok gelişmekte olan veya az gelişmiş ülke temel sağlık gereksinimlerini tedarik etmekte zorlandı. Bu bakımdan iftiharla belirtmek isterim ki Türkiye kendisine ulaşan her türlü tıbbi yardım talebine cevap verdi ve imkanlarını samimi bir şekilde ihtiyaç sahibi tüm ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak için seferber etti."

Şentop, Türkiye olarak salgına karşı mücadelede destek isteyen her ülkeye ulaşmaya çalıştıklarını, son aşamaya gelen Türk aşısını da seri üretime geçildiğinde ihtiyaç duyan tüm ülkelerle paylaşmaya hazır olacaklarını söyledi.

Henüz neden olduğu ekonomik krizin nihai ölçeği bilinmeyen salgının uluslararası ilişkileri, dengeleri ve ittifakları sarstığını kaydeden Şentop, "İklim krizi ve kuraklık gibi tehditleri de dikkate aldığımızda tedarik zincirlerinde yaşanan sorunlara ilaveten önümüzdeki dönemde gıda sıkıntısı yaşanması da kuvvetle muhtemeldir. Bu durum küresel eşitsizlikleri derinleştiriyor ve mülteciler ile göç dalgalarının artmasına yol açıyor." uyarısında bulundu.

Şentop, meclisler arası iletişim, etkileşim ve çok taraflı parlamenter diplomasinin, temel insanlık değerleri ve adaletin esas alınarak çözümler üretilmesinde her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizd