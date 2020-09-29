Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, Medeniyetler İttifakının çalışmalarını desteklemeye devam edecektir

Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Yıllık Üst Düzeyli Toplantısı'na telekonferans yoluyla katılarak bir konuşma yaptı.

BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ın da katıldığı toplantı bu yıl, "Daha İyi Bir Dünyayı Şekillendirmek: Sınamalarla Dolu Kovid-19 Ortamında Bütüncül ve Kapsayıcı Toplumlar İnşa Etmek" temasıyla düzenlendi.

Medeniyetler İttifakı 15'inci yıl dönümüne girerken, Dostlar Grubunun artan üye sayısının, ittifaka karşı güçlü desteğin bir göstergesi olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, grubun yeni üyeleri Sri Lanka, Moritanya, Nijer ve Venezuela'ya da "hoşgeldiniz" mesajı verdi.

"Kovid-19 küresel bir krize evrildi"

Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını konusunda, "Kovid-19, bir kamu sağlığı meselesi olarak başladı ancak ciddi sosyal, ekonomik, siyasi ve güvenlik çıkarımları olan bir küresel krize evrildi. Pandemi, sadece küresel yoksulluğu ve eşitsizliği artırmadı, aynı zamanda zor kazanılmış sürdürülebilir kalkınma kazanımlarını da sarstı." değerlendirmesinde bulundu.

Yabancı düşmanlığı, İslamofobi ve antisemitizm gibi ırkçılık şekillerinin de dikkati çekici boyutlara ulaştığının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu tehlike karşısında korku ve önyargının toplumlarımızı kutuplaştırmasına izin veremeyiz. Bu zorlukla uğraşırken çaresiz değiliz. Yıllar içinde, ulusal ve uluslararası belgelerin güçlü bir organı geliştirildi. Türkiye ve İspanya tarafından kurulmasının ardından, 15 yılda Medeniyetler İttifakı, kültürlerarası diyalog ve anlayış için kolektif çabalarımızı destekleyen önemli bir platform olarak kendini kanıtlamıştır." dedi.

Çavuşoğlu, 2019-2023 İttifak Eylem Planı'nın, etkili bir şekilde uygulanması çağrısını yineleyerek, Dini Mekanları Koruma Eylem Planı'nın da pandemi odağıyla, ittifakın eylemlerine rehberlik etmesi gerektiğini belirtti.

İslamofobi ve diğer ırkçılık ve ayrımcılığa karşı tepkisinden dolayı Medeniyetler İttifakı Yüksek Temsilcisi Miguel Angel Moratinos'a da teşekkür eden Çavuşoğlu, "Aynı zamanda, Kovid-19'a karşı geniş BM sistemi içinde daha çok iş birliği ve koordinasyonu destekliyoruz." dedi.

Medeniyetler İttifakının güçlü araçları olduğunu ve bunlardan birinin de 2019-2023 Eylem Planının bir parçası olan Yüksek Düzeyli Danışma Konseyi olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"BM'nin 75. yılını kutlarken, uluslararası toplum , bu ittifaka ve kurucu ilkelerine bağlılığını bir kez daha teyit etme şansını kullanmalıdır. Karşılaştığımız zorluklara rağmen, daha güçlü ve daha iyi inşa gücümüz var. Bu anlayışla Türkiye, Medeniyetler İttifakının çalışmaları da dahil olmak üzere, çok taraflı iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan tüm uluslararası çabaları desteklemeye devam edecektir."

BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'dan uluslararası iş birliği vurgusu

Aynı toplantıda katılımcılara hitap eden BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ise bugün burada yapılacak görüş alışverişinin Kovid-19 salgınından güçlenerek çıkmaya yönelik planlamalara önemli katkı sağlayacağını söyledi.

BM Medeniyetler İttifakının 15 yıl önce kurulduğundan bu yana, tüm dünyadaki toplumlar arasında hoşgörünün güçlendirilmesi için çalıştığını belirten Bozkır, geleneksel iletişim kanallarının, salgının etkisiyle kesintiye uğradığı bugünlerde, daha iyi bir dünyaya yönelik çabaların da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bozkır şöyle devam etti:

''Kovid-19 salgını, dünyamızın temel gerçeğinin, karşılıklı bağımlılık olduğunu bir kez daha gösterdi. İletişimimizde salgından kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan kesintinin uzun vadeli etkilerini, önümüzdeki dönemde daha net biçimde görebileceğiz. Geçmiş tecrübelerimiz, ekonomik gerileme dönemlerinin ardından, siyasi ekstremizmin yükselişe geçtiğini net biçimde gösteriyor. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde tekrar benzer sıkıntıları yaşamamak için, salgından olumsuz etkilenen ekonomilerimizi tekrar kalkındıracak ve özellikle gençler için istihdam imkanları yaratacak nitelikte tedbirleri, acilen almak mecburiyetindeyiz.''

Öğrenim çağında 1 milyardan fazla çocuk salgın nedeniyle eğitimde kesinti yaşıyor

Gençlerin hayallerini gerçekleştiremedikleri ve radikalizme karşı savunmasız kaldıkları takdirde, barışçıl toplumlar yaratmanın mümkün olmadığına ve salgından belki de en fazla zarar gören kitlenin gençler olduğuna işaret eden Bozkır, şunları söyledi:

''Öğrenim çağındaki 1 milyardan fazla çocuk ve genç, ocak ayından bu yana eğitimlerinde kesintiler yaşıyor. Teknolojik imkanlara erişim farklılıkları nedeniyle, 465 milyon öğrenci internet üzerinden yapılan eğitimlerden yararlanamıyor. Bu durum maalesef zararlı oluşumları güçlendirdi ve çocukları okul sıralarına değil, işgücüne yönlendirerek, bir anlamda, sosyal farklılıkların ve cinsiyet eşitsizliklerinin de artmasına sebep oldu. Bu gelişmeler öğrencilerimizi sadece birey olarak etkilemiyor, aynı zamanda toplumlarımıza da zarar veriyor. Okulda geçirilen ilave her bir yılın, bireylerin çatışmalara dahil olma ihtimalini yüzde 20 düşürdüğünü biliyoruz. Orta öğrenimden yararlanan kişiler, yararlanamayanlara kıyasla farklı ırk, din ve geçmişlerden gelenlere karşı daha hoşgörülü davranıyor.''

Salgınla mücadelede gençlerin ihtiyaçlarının ön plana alınması gerektiğini vurgulayan Bozkır, farklı cinsiyetteki, farklı kültürel ve dini kesimlerden gelen gençlerin, farklı nitelikte desteğe ihtiyacı olacağını ifade etti.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin hayata geçirilmesi için, önümüzdeki "Eylem On Yılı" boyunca, atılan adımların toplumsal düzeylerde yarattığı yaygın etkilere daha fazla dikkat etmeye çağıran Bozkır, "Halihazırda uykuda olan gerilimlerin, yeniden ortaya çıkmasına veya ayrışmaların genişlemesine izin veremeyiz. Gençlerimize, daha iyi bir gelecek için hep birlikte umut aşılamalıyız.'' dedi.

Bozkır, 2005 yılında kurulduğundan bu yana eş-sponsorlar olarak Medeniyetler İttifakına güçlü destek veren İspanya ve Türkiye’ye de teşekkür etti.

Kaynak: AA