Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Turkovic baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Turkovic, Türkiye ve Türk halkına yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede verdiği aşı desteği için teşekkür ederek "Zor zamanlarımızda yaptığımız yardım çağrılarımıza yalnızca gerçek dostlarımız kulak veriyor." dedi.

Bosna Hersek ile Türkiye arasındaki ilişkilerin mükemmel düzeyde olduğuna ve her iki ülkenin de çıkarları doğrultusunda sürekli geliştiğine işaret eden Turkovic, "Bugünkü Bakanlar Konseyi oturumunun gündeminde, Bosna Hersek ile Türkiye arasında imzalanması planlanan inşaat ve altyapı projelerinde iş birliği anlaşmasının onaylanması yer alacak." diye konuştu.

Büyük ortak projelerin gerçekleşme aşamasına ulaştığını kaydeden Turkovic, "Bunlardan en önemlisi Türkiye'nin desteklediği Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'dir. Projenin bir an önce tamamlanması tüm tarafların çıkarına olacaktır. Bu hem bölgesel iş birliğine hem de ekonomiye büyük katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in gelişmesi ve istikrarının tüm bölge için önem arz ettiğini vurgulayan Turkovic, "Türkiye'nin bölgede yapıcı ve istikrar sağlayıcı bir rolü var. Türkiye, Bosna Hersek'in toprak bütünlüğünü desteklemekle kalmayıp aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) üyeliğimizi de desteklemektedir." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin NATO ile iş birliğinde Bosna Hersek'in en önemli müttefiki olduğunun altını çizen Turkovic, "Türkiye, Bosna Hersek'in önemli bir dış ticaret ortağıdır. Bosna Hersek ticari ilişkilerde her ne kadar açık verse de son zamanlarda artan ihracat rakamlarımız cesaret verici." dedi.

Turkovic, Çavuşoğlu ile yasa dışı göç, güvenlik ve kültür gibi birçok konuyu da ele aldıklarını belirterek, "Türkiye ile ilişkilerin Bosna Hersek'i güçlendireceğine ve ülkede yaşayan tüm halkların çıkarına olduğuna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA