"Türkiye, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatları için en güvenilir rotalardan biri"

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 22'nci Devlet Başkanları Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Türkiye ile Rusya arasında çok sayıda alanda çalışmalar yürüttüklerini belirten Putin, “Her şeyden önce, (BM Gıda Programı) gıda programının uygulanmasına yaptığınız ve yapmaya devam ettiğiniz katkı için tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ukrayna tahılının önemli kısmının en yoksul ülkelere gitmesini umuyoruz. Bu, şu ana kadar sağlanamadı.” dedi.

Putin, “Türkiye, Rusya’dan doğal gaz sevkiyatları için Avrupa da dahil en güvenilir rotalardan biri haline geldi, TürkAkım sorunsuz bir şekilde çalışıyor.” ifadesini kullandı.

Putin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’yle ilgili çalışmaların sürdüğünü, santraldeki ilk ünitenin 2023’te devreye alınmasını umduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk ekonomisi için en iyi sonuca ulaşmayı hedefleyen politikasının farkında olduğunu anlatan Putin, “Türkiye'nin ŞİÖ üyesi ülkelerle çok iyi ve hızla büyüyen ekonomik bağları olduğunu görmezden gelemeyiz. Türkiye'nin bu yapıdaki çalışmalarını her şekilde memnuniyetle karşılayacağız.” dedi.

Putin, Rus gazının Türkiye'ye sevkiyatında ödemelerin yüzde 25'inin Rus rublesi olarak yapılmasıyla ilişkin anlaşmanın da yakında yürürlüğe gireceğini ifade etti.

Türkiye ile Rusya arasındaki ticaret hacminin de arttığını söyleyen Putin, Rus şirketlerin ürünlerini Türkiye üzerinden dünya pazarlarına satmasına yönelik adımlar atılabileceğini belirtti.