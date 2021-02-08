Rusya'nın tutukladığı Kırımlıları anmak için alt geçit hapishane koridoruna dönüştürüldü

Sivil toplum kuruluşu "CrimeaSOS" ve Tiflis ARTIF Platformunun ortaklaşa gerçekleştirdiği proje kapsamında, Gürcü sanatçı David Kuhalaşvili, 98 Kırımlı tutukluyu gündeme getirmek için Kiev'in merkezindeki bir alt geçidi hapishane koridoruna çevirdi.

Ziyaretçiler resmedilen hapishane kapılarının yanlarındaki barkodlar sayesinde tutukluların hikayelerine ulaşabiliyor.

Açılışta konuşan "CrimeaSOS" yetkilisi Mila Şevçenko, Ukraynalıların Kırım'da ne yaşandığı ve 71'i Kırım Tatar Türkü 98 Kırımlı tutuklu hakkında maalesef bir şey bilmediklerini belirterek, "Bu sanat eserinin amacı Kırım'da Ukrayna vatandaşlarının yaşadığı, takip edildiği ve tutuklandığını hatırlatmaktır." dedi.

Eski tutuklulardan İsmail Ramazanov da Kırım'da Akmescit'teki hapishanenin korkunç bir yer olduğunu, yıkılıp yerine bir anıt yapılması gerektiğini vurguladı.

Sanatçı Kuhalaşvili ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, eser için 10 gün çalıştığını ve görenlerin aynı duyguları hissetmesi ve gerçek gibi olması için çabaladığını söyledi.

Böyle bir projeyi Ukrayna'da gerçekleştirmekten mutlu olduğunu belirten Kuhalaşvili, "Gürcistan da Rusya'nın işgali altında ve Kırımlılar gibi tutuklu Gürcüler var. Gürcistan'da da böyle bir proje yapmak isterim." dedi.

AA