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Twitter, bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

Sosyal medya şirketi Twitter, iklim değişikliği konusunda bilimsel mutabakatı reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Dünya 23.04.2022, 13:55
Twitter, bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

Şirket, yeni politikası hakkındaki açıklamada, "Reklamlar, iklim krizi hakkındaki önemli söylemlerden uzaklaşmamalı" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Twitter'ın ilerleyen aylarda, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) de dahil olmak üzere, kullanıcılarının katıldığı iklim görüşmelerinde "güvenilir kaynak" sağlama noktasındaki planlaması hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı belirtildi.

#Twitter
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