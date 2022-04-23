Twitter, bilimle çelişen reklamları yasaklıyor

Şirket, yeni politikası hakkındaki açıklamada, "Reklamlar, iklim krizi hakkındaki önemli söylemlerden uzaklaşmamalı" ifadesine yer verdi.

Açıklamada, Twitter'ın ilerleyen aylarda, Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC) de dahil olmak üzere, kullanıcılarının katıldığı iklim görüşmelerinde "güvenilir kaynak" sağlama noktasındaki planlaması hakkında daha fazla bilgi sağlayacağı belirtildi.