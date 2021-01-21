Twitter, Çin'in büyükelçilik hesabını dondurdu

ABD'de bulunan Çin elçiliğinin Twitter hesabı, yapılan bir paylaşımın şirketin politikalarını ihlal ettiği gerekçesiyle donduruldu.

Twitter, Çin’in ABD elçiliğinin hesabını , Sincan ile ilgili bir paylaşımın, Twitter’ın “insanlıktan çıkarma”ya karşı politikalarını ihlal ettiği sebebiyle dondurdu.

@ChineseEmbinUS adresli Çin’in ABD elçiliğine ait twitter hesabından geçtiğimiz ay yapılan, Uygur Türkü kadınların artık “bebek makineleri” olmadığını belirten paylaşımı, Twitter'ın Twitter’ın “insanlıktan çıkarma”ya karşı politikalarını ihlal ettiği açıklaması ile donduruldu.

Twitter’ın bu hamlesi, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin son saatlerinde yapılan ve Biden yönetimi tarafından da desteklenen, Çin’in Sincan’da “soykırım” ile suçlaması ardından geldi.

Twitter’dan konu ile ilgili yapılan açıklamada, “Söz konusu paylaşım ‘insanlıktan çıkarmaya’ karşı politikalarımız doğrultusunda kaldırıldı” denildi.

Twitter geçtiğimiz günlerde ABD’nin eski başkanı Donald Trump’ın hesabını “şiddet riski” sebebiyle dondurmuş ve Trump’tan kimi paylaşımlarını silmesini istemişti.