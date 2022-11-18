Twitter'da istifa krizi: Gelecek haftaya kadar ofisler kapatıldı

Twitter, çalışanlarına şirketin tüm ofis binalarının hemen uygulamaya konulmak üzere geçici olarak kapatılacağını söyledi.

BBC'nin ulaştığı bir mesajda, çalışanlara ofislerin 21 Kasım Pazartesi günü yeniden açılacağı söylendi.

Çalışanlara bu kararın nedeni açıklanmadı.

Duyuru, sosyal medya platformunun yeni sahibi Elon Musk'ın şirket çalışanlarına ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yapmasının ardından çok sayıda kişinin istifa ettiğine dair haberlerin arkasından geldi.

Çalışanlara gönderilen mesaj şöyle devam etti: "Lütfen şirketin gizli bilgilerini sosyal medyada, basınla veya başka bir yerde tartışmaktan kaçınarak şirket politikasına uymaya devam edin."

Musk ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yapmıştı

Haberlere göre Musk, bu hafta Twitter çalışanlarına ”uzun saatler çok yoğun” çalışma veya ayrılma çağrısı yapmıştı.

ABD merkezli Washington Post gazetesinin haberine göre, Musk çalışanlara gönderdiği bir e-postada, çalışanların şirkette kalmak istiyorlarsa taahhüdü kabul etmeleri gerektiğini söyledi.

Musk, Perşembe gününe kadar kabul etmeyenlere üç aylık tazminat verileceğini söyledi.

Bu ayın başlarında şirket, iş gücünün yaklaşık yüzde 50'sini azalttığını açıklamıştı.