Twitter, Rus devlet medyasıyla bağlantılı paylaşımları etiketleyecek

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından sosyal medya platformları üzerindeki baskı artıyor.

Rusya merkezli Rurssian Today (RT) ve Sputnik, savaş lehine yanlış anlatılar kullanmakla suçlanıyor.

Rurssian Today (RT) ve Sputnik halihazırda Twitter'da "Rusya devletine bağlı medya" etiketiyle yer alıyor.

Platform bundan sonra bu medyaların bağlantısıyla yapılan paylaşımlara da uyarı koymaya başlayacak.

Duyuru, Facebook'un çatı şirketi Meta'nın, Rusya yanlısı grupların, sahte profiller veya saldırıya uğramış hesaplar kullanarak sosyal medyada yanlış bilgilendirme kampanyaları düzenlediğini söylemesinden bir gün sonra geldi.

Web izleme grubu NetBlocks, Twitter ve Facebook'un Rusya'da erişim kısıtlamalarına maruz kaldığını ve artık büyük ölçüde kullanılamaz olduğunu söyledi.