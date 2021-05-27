Twitter suçlu bulundu: Ceza ödeyecek
Rusya'da Facebook'tan sonra Twiiter'a da ceza geldi. Taganskiy Mahkemesi, idari ihlal nedeniyle şirkete 19 milyon ruble para cezası verdi.
Dünya 27.05.2021, 19:23
Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu'nun (Roskomnadzor) Twitter aleyhine açtığı dava, başkent Moskova'da bulunan Taganskiy Mahkemesi'nde görüldü.
Rusya'da yasaklanan içeriklere Twitter üzerinden ulaşılabilmesi nedeniyle şirketin mevzuata uymadığı hükmüne varan mahkeme, Twitter'a 19 milyon ruble (yaklaşık 2,2 milyon TL) para cezası verdi.
Ülkede dün görülen benzer bir dava sonucu Facebook'a 26 milyon ruble para cezası verilmişti.
Kaynak: AA
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