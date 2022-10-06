UAEA Başkanı, Zaporijya’da "nükleer güvenli bölge" oluşturulması için Kiev'e gitti

Grossi, Twitter’den yaptığı açıklamada, önemli görüşmelerde bulunmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e doğru yola çıktığını belirterek, Zaporijya Nükleer Santrali ve çevresinde nükleer güvenliğin sağlanabilmesi için güvenli bölge oluşturulmasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

UAEA’dan yapılan yazılı açıklamada da Grossi’nin bu hafta Kiev’de olacağı daha sonra da Rusya’ya gideceği aktarılarak, nükleer santral ve çevresinde bir nükleer güvenli bölge oluşturulması için istişarelerde bulunacağı kaydedildi.

Açıklamada, Grossi’nin çatışmalar nedeniyle nükleer santralin işleyişindeki düzensizlik ve çalışanların ciddi oranda baskı altında olmasından kaygı duyduğu vurgulanarak, "Tesis çalışanları, emniyet ve güvenliklerini tam olarak sağlayabilecek durumda olmalı ve aşırı baskı olmadan karar verme kapasitesine sahip olmalıdır" görüşüne yer verildi.

UAEA Başkanı Grossi, 2 Ekim’de yaptığı açıklamada, Zaporijya Nükleer Santrali Genel Müdürü Ihor Murashov’un Rus güçlerince gözaltına alındığını, daha sonra Ukraynalı müdürün serbest bırakıldığını duyurmuştu.