"Ukrayna, Amerikan dış politikasının aracı haline geldi"

Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin güvenlik ve özel servisleri yöneticileriyle çevrim içi toplantı düzenledi.

Toplantıda konuşan Putin, dünya ve bölgesel düzeydeki çatışma potansiyelinin yüksek olduğunu ve yeni tehdit ve risklerin ortaya çıktığını belirtti.

Putin, "Bu, küresel jeopolitik yüzleşmenin gerginleşmesinin sonucudur. Gözlerimizin önünde dünya değişiyor ve gerçekten çok kutuplu oluyor. Ancak bazı uluslararası güçler, ne pahasına olursa olsun gevşeyen hegemonyalarını sürdürmeye çalışıyor ve bunun için siyasi, askeri, ekonomik, bilgi yöntemlerini ve araçları kullanıyor." dedi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) alanında "renkli devrimlerin" uygulanmaya çalışıldığı ve yeni çatışmaların kışkırtıldığına dikkati çeken Putin, bunun BDT ülkelerinin güvenliğini tehdit ettiğini söyledi.

Putin, DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin de tehlike oluşturmaya devam ettiğini belirterek "Bunlar, BDT ülkelerine sızmaya çalışıyor, gizli hücreler oluşturuyor. Afganistan'da, özellikle Orta Asya ülkelerinin sınırlarında militan grupların yoğunlaşması, bu bölgeye saldırı riskini oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Kuzey Akım doğal gaz boru hatları ile Kerç Köprüsü'nün patlatıldığını anımsatan Putin, Rusya'daki Kursk Nükleer Santrali'ne yönelik sabotaj girişiminin engellendiği bilgisini paylaştı.

Putin, kritik ulaşım ve enerji altyapı unsurlarının korunması için gerekli güvenlik önlemlerin alınması ve bu yönde ortak çabaların pekiştirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Ukrayna'nın kirli bomba ile ilgili planlarını biliyoruz"

Ukrayna'nın kirli bomba (radyoaktif madde içeren bomba) kullanma yönündeki planları hakkında bilgiye sahip olduklarını ifade eden Putin, "Ukrayna'nın, Amerikan dış politikasının aracı haline geldiğini" belirtti.

Putin, "Ukrayna'da silahların dolandığı karaborsa ciddi zorluklar yaratıyor. Suç örgütleri, bu silahları diğer bölgelere ulaştırıyor. Burada, sadece ateşli silahlar söz konusu değil. Taşınabilir hava savunma sistemleri ve yüksek hassasiyetli silahlar dahil daha güçlü silahların suç işleyenlerin eline geçmesi riski var." ifadelerini kullandı.