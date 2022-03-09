Ukrayna, BM bünyesindeki barış gücü askerlerini geri çekiyor
Birleşmiş Milletler, Ukrayna'nın Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görev yapan askerlerini ve askeri teçhizatını geri çekeceğini duyurdu.
Dünya 09.03.2022, 23:58 10.03.2022, 00:16
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Ukraynalı yetkililerin BM'yi Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki barış gücü misyonunda görevli askerlerini ve askeri teçhizatını çekeceği konusunda bilgilendirildiğini söyledi.
Kongo'daki BM barış gücü misyonunda 250'den fazla Ukrayna askeri görev yapıyor.
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