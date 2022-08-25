Ukrayna: Çapline tren istasyonu saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı
Önceki gün Ukrayna'nın Dnipropetrovska eyaletine bağlı Çapline kasabasında Rus ordusunun tren istasyonuna düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitirenlerin sayısının 25'e ulaştığı aktarıldı.
Dünya 25.08.2022, 12:11
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Kiril Timoşenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Çapline kasabasında füzelerin isabet ettiği alanda arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.
Timoşenko, "Rus işgalcilerin, konutları ve tren istasyonunu bombalaması sonucu 2'si çocuk 25 kişi öldü, 31 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.
Çapline kasabasındaki tren istasyonuna dün Rus güçlerce füze saldırısı düzenlenmiş, Ukraynalı yetkililer saldırıda 15 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.
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